В связи с ремонтными работами по устранение прорыва трубы диаметром 800 мм на напорном коллекторе от водоснабжения отключены около 15 тысяч абонентов в оккупированной Керчи.

Аварийное отключение воды затронуло и социальные объекты: больницу, три детских садика с дежурными группами. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС» по оккупированному Крыму, пишет группа Информационное сопротивление.

«Вода для населения подается со сниженным давлением. Всего отключены от водоснабжения около 15 тысяч абонентов, в том числе социально-значимые объекты: горбольница №2, детский сад №6, детский сад № 28, детский сад № 51. Во всех детских садах работают только дежурные группы. Водоканалом с 8.00 организуется подвоз воды, задействовано пять водовозок», — говорится в сообщении пресс-службы «МЧС».

По информации «мчс», в 5:20 на напорном коллекторе произошел прорыв трубы диаметром 800 мм, ведутся ремонтные работы.

Издание напоминает, что в конце мая 126 тысяч жителей оккупированной Керчи остались без воды на двое суток из-за проведения аварийных работ.

Ранее так называемый «председатель правительства» Крыма Юрий Гоцанюк заявлял о 50%-х потерях питьевой воды в связи с изношенностью водопроводных сетей. «Правительством» якобы предпринимаются меры по сокращению потерь питьевой воды. «Совмин» разработал программу водосбережения до 2024 года, реализация которой позволит сократить водопотери до 30%.

По данным полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Устинова, изношенность систем централизованного водоснабжения в оккупированном Крыму составляет 75%, в оккупированном Севастополе — 57%. Причем, его словам, модернизация и ремонт сетей водоснабжения в оккупированном Крыму оказались не эффективными.

Так называемый «Крымстата» дает сведения, что уровень утечки и неучтенного расхода воды в оккупированном Крыму в прошлом году составил 47%. По данным «крымстата», протяженность водопроводных сетей в оккупированном Крыму 14 тыс. км., 56,5% водопроводных сетей нуждается в замене. В 2019 году было заменено менее 1% протяженности водопровода – примерно 114,8 км.