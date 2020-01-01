Минобороны Греции допускает возможность военных действий против Турции

18:00 05.06.2020   Греция

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что для защиты своих суверенных прав государство готово ко всему, даже к военным действиям в отношении Турции.

Ранее в правительственной газете Турции опубликовали заявки на получение лицензии для исследования и добычи углеводородов вблизи греческих островов. В ответ на это глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что Анкара пытается присвоить себе суверенные права другой страны, и назвал произошедшее провокацией, так как речь идет о греческом континентальном шельфе, пишет Sputnik.georgia.

"Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны – обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил", – сказал Панайотопулос в интервью телеканалу Star.

На уточняющий вопрос, готова ли Греция к военному решению конфликта, как говорил советник премьер-министра, Панайотопулос ответил: "Именно так!"

"Он сказал, что мы готовимся к любой ситуации. Конечно, все возможное включает и военное участие. Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени", – подчеркнул министр.

В среду, 3 июня, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис направил руководству Европейского союза письмо в связи с "турецкими провокациями". По его словам, возможная эскалация со стороны Турции приведет не к греко-турецкому кризису, а к европейско-турецкому кризису.

Между тем, накануне президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем в Анкаре сообщил, что Турция и ПНС Ливии намерены проводить разведку и разработку месторождений нефти и газа в Средиземном море.



Ще на цю тему:

10:45 03.06.2020
Турция заявила решимости отстаивать свои интересы в Средиземноморье
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:45 28.02.2020
Греція посилює охорону сухопутного та морського кордону з Туреччиною - ЗМІ
19:30 15.01.2020
Греція перехопила чотири турецькі винищувачі над своїми островами
19:00 21.11.2019
Греція закликає Анкару перестати шантажувати ЄС мігрантами
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
18:50 18.06.2019
Турция и Греция обсудят сотрудничество в Эгейском регионе
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
15:21 19.04.2019
Греція стурбована купівлею російської С-400 Туреччиною
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
14:15 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров взводов
09:00 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка разведчиков
13:45 04.06.2020
Прем'єр Вірменії: епідемія погіршується, лікарні не встигають приймати пацієнтів
16:15 03.06.2020
ЮВО: Военная авиация России приступила к полетам в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
Всі новини країни
Греция Греция
18:00 05.06.2020
Минобороны Греции допускает возможность военных действий против Турции
15:45 04.06.2020
Греція призупинить усі рейси з Катару до 15 червня
13:01 04.06.2020
Конте розкритикував Австрію та Грецію за небажання відкрити кордони для Італії
10:45 04.06.2020
Посольство США в Афінах закидали камінням і "коктейлями Молотова"
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
13:00 01.06.2020
Молдова отказалась признавать документы Приднестровья
10:00 01.06.2020
Молдова відкриває пункти пропуску з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
20:45 05.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 4, 5 июня
19:45 05.06.2020
Збройні сили Фінляндії відпрацювали відбиття вторгнення з моря / Відео
17:45 05.06.2020
Мотострелковая бригада усилила западный фланг российской армии
16:45 05.06.2020
В России совершил экстренную посадку опытный образец многоцелевого вертолета Ми-38
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
09:45 02.06.2020
У Чорному морі побудують вітрову станцію потужністю 500 МВт
Всі новини країни
Турция Турция
16:30 05.06.2020
Турция в 2021 году запустит первый отечественный спутник ДЗЗ
12:15 05.06.2020
В Турции представили новый ударный вертолет собственной разработки / Фото
18:45 04.06.2020
Туреччина назвала дату відновлення авіасполучення з Україною
16:30 04.06.2020
Туреччина у червні планує відновити авіасполучення з 40 країнами
Всі новини країни
Украина Украина
21:20 05.06.2020
«Нибулон» построит серию патрульных катеров по французскому проекту
21:10 05.06.2020
Фінансування окупантів Криму: СБУ завершила слідство щодо скандального бізнесмена
21:00 05.06.2020
Немецкий оператор Nicko Cruises восстановил круизы по Дунаю
20:30 05.06.2020
Секретарь СНБО: Украина не откажется от Крыма из-за войны на Донбассе
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд