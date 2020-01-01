Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что для защиты своих суверенных прав государство готово ко всему, даже к военным действиям в отношении Турции.

Ранее в правительственной газете Турции опубликовали заявки на получение лицензии для исследования и добычи углеводородов вблизи греческих островов. В ответ на это глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что Анкара пытается присвоить себе суверенные права другой страны, и назвал произошедшее провокацией, так как речь идет о греческом континентальном шельфе, пишет Sputnik.georgia.

"Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны – обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил", – сказал Панайотопулос в интервью телеканалу Star.

На уточняющий вопрос, готова ли Греция к военному решению конфликта, как говорил советник премьер-министра, Панайотопулос ответил: "Именно так!"

"Он сказал, что мы готовимся к любой ситуации. Конечно, все возможное включает и военное участие. Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени", – подчеркнул министр.

В среду, 3 июня, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис направил руководству Европейского союза письмо в связи с "турецкими провокациями". По его словам, возможная эскалация со стороны Турции приведет не к греко-турецкому кризису, а к европейско-турецкому кризису.

Между тем, накануне президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем в Анкаре сообщил, что Турция и ПНС Ливии намерены проводить разведку и разработку месторождений нефти и газа в Средиземном море.