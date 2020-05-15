Посушливе літо в Криму може спонукати росіян перейти до активних дій у Херсонській області, щоб отримати контроль над Північно-Кримським каналом і відновити водопостачання окупованого Криму.

Таку думку висловив президент американського фонду Джеймстаун Глен Говард під час онлайн-конференції, присвяченій ситуації в Чорноморському регіоні, пише ZN,UA.

"Потрібно стежити за подіями в Херсонській та Миколаївській областях", - додав Говард і порадив українцям використовувати полігон біля Херсона, щоб практикувати реагування на операції насильницького вторгнення.

Під час експертної дискусії Говард також закликав США допомогти Україні в обороні Чорноморського узбережжя, а український уряд – не захоплюватися витратними і довготривалими проектами з переозброєння.

Україна повинна повернутися до напрацювання незатратных стратегій оборони на Чорному морі, а не втілювати плани переозброєння, які мають гарний вигляд тільки на публіці, вважає експерт.

Раніше повідомлялося, що запаси питної води в окупованому Криму скоротилися на 60%. Запаси цього найважливішого природного ресурсу будуть повністю вичерпані орієнтовно в липні або серпні 2020 року. На думку американських аналітиків, в умовах гострої нестачі питної води, Росія може спробувати почати нову військову акцію проти України, щоб відновити водопостачання з Дніпра. Зокрема, аналітики звертають увагу, що Кремль може скористатися тим, що світ відволікся на пандемію коронавірусу. А виправдати агресію Москва може певними "гуманітарними" міркуваннями, наприклад, "прагненням запобігти катастрофі на півострові".