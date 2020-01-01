Мотострелковая бригада усилила западный фланг российской армии
|17:45 05.06.2020
|Россия
Гвардейскую танковую армию Западного военного округа усилили дополнительной бригадой для защиты России на западном стратегическом направлении.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, формирование дислоцируется в Новомосковском административном округе Москвы, пишет Военное РФ.
"Отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознаменная бригада имени 60-летия СССР вошла в состав гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа для выполнения задач по обеспечению обороны Российской Федерации на Западном стратегическом направлении", – заявили представители военного ведомства.
На вооружении бригады стоят современные образцы вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-90А, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитно-ракетные комплексы 9А34 "Стрела-10" и зенитные ракетно-пушечные комплексы 2С6М "Тунгуска".
В конце мая, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что западное стратегическое направление остается наиболее уязвимым для военной безопасности России. Министр добавил, что в соответствии с планом деятельности на 2019–2025 годы выполняется комплекс мер для нейтрализации возникающих угроз.
На брифинге в начале июня начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что Минобороны постоянно фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ. Также отмечается рост интенсивности учений войск альянса, имеющих явную антироссийскую направленность.
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