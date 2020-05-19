Турбизнес Крыма так и не дождался осязаемой помощи от власти. Более того, невнятная позиция местного окупационного правительства «добивает» и без того полумертвую сферу.

Как передает РИА «Новый День», в оккупированном Крыму фиксируется вал требований по отмене летних бронирований. По словам председателя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой, за первые дни июня аннулировано более 40% заявок. Причем, отменяют не только бронь на июнь, но и на июль и даже на август. «У людей нет ясности: поместят ли их в обсерватор, будут ли запрашивать тесты. Нет прозрачности и понятного алгоритма», – объясняет ситуацию Стамбульникова.

В Севастополе оккупационные власти анонсировали работу отелей и гостиниц с 15 июня, обещали смягчить въездные правила и предоставить всем пребывающим без справок об отсутствии COVID-19 возможность бесплатно пройти экспресс-тесты. При этом, если в Крыму все жесткие правила, если судить по отзывам туристов, носят, в основном, декларационный характер, то на въезде в Севастополь все заявленные ограничения соблюдаются. И это тоже охлаждает туристический пыл.

«Туристы, на 100% оплатившие проживание, не хотят ехать в июне, боятся и просят перенести заявки на июль, август или сентябрь, – цитирует «ТурДом» руководителя Ассоциации инициатив севастопольского турбизнеса Дарью Журавлеву. – Они психологически устали, подавлены и не верят своим глазам и ушам, хорошие новости воспроизводят гораздо с большим недоверием, чем плохие».

В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства подтверждают сообщения из Крыма: два месяца простоя и массовое аннулирование июньских заявок создали сложные условия. Сейчас начали снимать и июльские брони. При этом возврат предоплаты туристам осложнен отсутствием средств у отельеров.