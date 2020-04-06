В Турции представили новый ударный вертолет собственной разработки / Фото

12:15 05.06.2020   Турция

Турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) провела закрытую презентацию модели перспективного ударного вертолета T-629, который на вооружении должен занять нишу между легкими ударными T-129 "Атак" и разрабатываемыми в настоящее время тяжелыми вертолетами "Атак-2". 

Как сообщает N+1, из-за "промежуточного" положения вертолета исполнительный директор TAI Темель Котил в шутку назвал новую машину "Атак-1.5", пишет Военное.РФ.
 
Разработка вертолета T-629 ведется с 2017 года. В 2019 году компания защитила проект вертолета и приступила к сборке первого летного образца машины. 

Масса T-629 составит 6 тонн. Для сравнения, масса T-129 составляет 5 тонн, а "Атак-2" – 10 тонн. Технические подробности о новой машине пока не раскрываются. На презентации модель вертолета была оснащена макетами пусковых установок неуправляемых ракет калибра 70 мм и противотанковых ракет L-UMTAS. Разработчики планируют провести первый полет T-629 до конца 2020 года. 

Разработка тяжелого ударного вертолета "Атак-2" ведется в Турции с начала прошлого года. Первый полет этой машины планируется на 2024–2025 годы. Машина получит два турбовальных двигателя и сможет действовать в условиях высокогорья и высоких температур. "Атак-2" сможет нести полезную нагрузку массой 1,2 тонны, получит авиационную пушку, ракеты классов "воздух–воздух" и "воздух–поверхность" и неуправляемые ракеты калибра 70 мм. 

В настоящее время Турция не выпускает серийно ударные вертолеты собственной разработки. В стране производятся легкие ударные вертолеты T-129 "Атак", созданные на базе итальянского A-129 "Мангуста". Эта двухместная машина имеет в длину 13,5 метра и в высоту 3,4 метра. T-129 развивает скорость до 278 км/ч и выполняет полеты на дальность до 510 км. Вертолет вооружен 20-мм пушкой и может нести управляемые и неуправляемые ракеты.

Ударный вертолет T-629 (справа), Турция, фото: tapatalk.com



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