В России совершил экстренную посадку опытный образец многоцелевого вертолета Ми-38
|16:45 05.06.2020
|Россия
Экстренная посадка опытного образца многоцелевого вертолета Ми-38 в Подмосковье произошла из-за нештатной работы одного из двигателей.
Об этом в четверг, 4 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Вертолеты России", пишет Военное.РФ.
Там пояснили, что инцидент произошел во время планового испытательного полета вертолета Ми-38, находящегося в эксплуатации АО "НЦВ Миль и Камов". Предполагалось отработать чрезвычайный режим силовой установки.
По словам представителей холдинга, во время полета была зафиксирована повышенная вибрация одного из двигателей. Это произошло при четвертом заходе на чрезвычайный режим, а три предыдущих были выполнены штатно, подчеркнули в пресс-службе "Вертолетов России".
"Экипажем вертолета было принято решение о заходе на посадку, которая была успешно выполнена. Пострадавших в ходе инцидента нет, повреждений вертолета не зафиксировано", – добавили в пресс-службе.
Сейчас формируется комиссия, которая после расшифровки и анализа средств объективного контроля установит причину произошедшего.
Ранее стало известно, что военно-транспортный Ми-38Т совершил экстренную посадку на автодорогу в районе Гжели, никто не пострадал.
Ми-38Т – военная версия многоцелевого вертолета Ми-38. В войсках она занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26. Первые два образца находятся в опытной эксплуатации.
Транспортно-десантный вертолет Ми-38Т, фото Минобороны РФ
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