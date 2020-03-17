В России совершил экстренную посадку опытный образец многоцелевого вертолета Ми-38

16:45 05.06.2020   Россия

Экстренная посадка опытного образца многоцелевого вертолета Ми-38 в Подмосковье произошла из-за нештатной работы одного из двигателей. 

Об этом в четверг, 4 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Вертолеты России", пишет Военное.РФ.
 
Там пояснили, что инцидент произошел во время планового испытательного полета вертолета Ми-38, находящегося в эксплуатации АО "НЦВ Миль и Камов". Предполагалось отработать чрезвычайный режим силовой установки. 

По словам представителей холдинга, во время полета была зафиксирована повышенная вибрация одного из двигателей. Это произошло при четвертом заходе на чрезвычайный режим, а три предыдущих были выполнены штатно, подчеркнули в пресс-службе "Вертолетов России". 

"Экипажем вертолета было принято решение о заходе на посадку, которая была успешно выполнена. Пострадавших в ходе инцидента нет, повреждений вертолета не зафиксировано", – добавили в пресс-службе. 

Сейчас формируется комиссия, которая после расшифровки и анализа средств объективного контроля установит причину произошедшего. 

Ранее стало известно, что военно-транспортный Ми-38Т совершил экстренную посадку на автодорогу в районе Гжели, никто не пострадал. 

Ми-38Т – военная версия многоцелевого вертолета Ми-38. В войсках она занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26. Первые два образца находятся в опытной эксплуатации.

Транспортно-десантный вертолет Ми-38Т, фото Минобороны РФ



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