Турция в 2021 году запустит первый отечественный спутник ДЗЗ
|16:30 05.06.2020
|Турция
Турция планирует в 2021 году вывести на орбиту первый отечественный спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) - İmece.
Новый спутник рассчитан на передачу геопространственных данных с самым высоким разрешением для нужд гражданских структур и в военных целях, пишет Анадолу.
Специалисты компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayiindeki (TUSAŞ) проводят последние работы по монтажу космического летательного аппарата.
С ходом реализации проекта ознакомились члены правительства Турции, посетившие предприятие TUSAŞ по производству космических аппаратов.
Здесь же под председательством министра промышленности и технологий Мустафы Варанка состоялось совещание на тему создания и вывода спутников на орбиту.
В совещании приняли участие министр национальной обороны Хулуси Акара, министр транспорта и технологий Адиль Караисмаилоглу, глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир, глава отдела цифровой трансформации Администрации президента Али Таха Коч, глава Государственного космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым, глава TÜBİTAK Хасан Мандал, генеральный директор TUSAŞ Темел Котил, глава ASELSAN Халук Гюнгер, генеральный директор Türksat Дженк Шен, представители ряда других компаний и организаций.
Представители TUSAŞ сообщили, что реализация проекта не останавливалась и в период карантинных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
Также участникам совещания предоставлена информация о процессе создания первого отечественного телекоммуникационного спутника TÜRKSAT 6A, который планируется создать к концу текущего года.
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