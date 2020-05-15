В Севастополе обнаружили, что имуществ Института биологии южных морей незаконно используется
|16:00 05.06.2020
|Севастополь
Прокуратура Ленинского района оккупированного Севастополя выявила, что некоторые фирмы пользуются недвижимостью Института биологии южных морей без согласия собственника.
Возбуждены дела об административных нарушениях, пишет Новый Севастополь.
«ООО СРО «Восвод», ООО «Судостроительная компания «Марин Макс» используют федеральное имущество – причал №233 в бухте Камышовой без согласия собственника, что свидетельствует о наличии признаков правонарушения», – сообщает пресс-служба прокуратуры.
Аналогичные нарушения выявлены при использовании ООО «К-телеком» части кровли здания, находящегося в оперативном управлении института, которое расположено по проспекту Нахимова, 2 для размещения оборудования мобильной связи.
Постановления о нарушениях направлены для рассмотрения в Арбитражный суд оккупированного Севастополя, а также "мировым судьям" Гагаринского и Ленинского районов.
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