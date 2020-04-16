В США начали угрожать уничтожением российского Черноморского флота.

Заметное осложнение отношений между Россией и США, привело к тому, что американские военные начали угрожать атаками на Черноморский флот ВМФ России, что является выходящим за рамки и может вынудить Россию пойти на чрезвычайные меры, пишет российское издание avia.pro.

«ВВС США сообщают, что бомбардировщики B-1B, которые летали в Черноморский регион и из него на прошлой неделе, отрабатывали процедуры применения противокорабельной ракеты большой дальности AGM-158C , или LRASM, во время этой учебной миссии. Миссия была сосредоточена на будущей работе этих бомбардировщиков против морских угроз, когда они вступают, но с большим акцентом на операции во время потенциального кризиса в Тихом океане . Этот полет показывает, что есть интерес к тому, как эти возможности могут поддержать непредвиденные обстоятельства в Европе и на Черном море, где они могут представлять особенно серьезную проблему для российского флота, и Кремль это замечает. Объявление ВВС о испытаниях противокорабельных ракет во время полета группы бомбардировщиков является явно предназначенным для России и ее Черноморского флота», - сообщает издание «The Drive».

Специалисты в свою очередь обращают внимание на тот факт, что "российские границы хорошо защищены даже от современных крылатых ракет и средства ПВО могут обнаруживать подобные цели за несколько сотен километров, что позволяет сбивать их задолго до того, как они будут представлять реальную угрозу безопасности российских военных кораблей".

Тем не менее, сами угрозы со стороны США вынуждают Россию идти на весьма радикальные шаги, в том числе и осуществлять сопровождение иностранных военных самолётов в нейтральном воздушном пространстве и на большом удалении от своих границ, пишет издание.