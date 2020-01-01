В Феодосийском порту построили новый центр управления движением судов... которых нет
|15:45 05.06.2020
|Феодосия
В порту Феодосия проведена реконструкция систем обеспечения безопасности мореплавания.
Об этом сообщает пресс-служба ФГУП "Росморпорт", пишет sudostroenie.info.
Строительно-монтажные работы осуществлялись с 2018 года в рамках федеральной целевой программы. В число новых построек вошло здание центра управления движением судов. Дополнительно был модернизирован радиотехнический пост.
Выполненный проект отвечает всем санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным и строительным нормам и правилам, а также госстандартам.
Окончательный ввод в эксплуатацию запланирован на середину июня 2020 года.
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