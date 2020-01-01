В Феодосийском порту построили новый центр управления движением судов... которых нет

15:45 05.06.2020   Феодосия

В порту Феодосия проведена реконструкция систем обеспечения безопасности мореплавания. 

Об этом сообщает пресс-служба ФГУП "Росморпорт", пишет sudostroenie.info.

Строительно-монтажные работы осуществлялись с 2018 года в рамках федеральной целевой программы. В число новых построек вошло здание центра управления движением судов. Дополнительно был модернизирован радиотехнический пост.

Выполненный проект отвечает всем санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным и строительным нормам и правилам, а также госстандартам.

Окончательный ввод в эксплуатацию запланирован на середину июня 2020 года.



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