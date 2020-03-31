Петербургское АО ", Научно-производственное предприятие подводных технологий Океанос" адаптировало многозвенный манипуляторный комплекс с электрическими приводами и автоматизированной системой управления для специального подводного аппарата "ИСПУМ-Александрит".

Аппррат используется на минных тральщиках проекта 12700 "Александрит". Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе предприятия.

Работа выполнена в рамках программы диверсификации ОПК, проводимой АО "ГНПП "Регион" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Принятые конструктивные и программные решения были практически верифицированы в ходе исследовательских испытаний.

По данным предприятия, отличительным достоинством разработки является высокая степень автоматизации управления манипуляторным комплексом.