В России разработали манипулятор для подводного аппарата тральщика проекта "Александрит"
|15:30 05.06.2020
|Россия
Петербургское АО ", Научно-производственное предприятие подводных технологий Океанос" адаптировало многозвенный манипуляторный комплекс с электрическими приводами и автоматизированной системой управления для специального подводного аппарата "ИСПУМ-Александрит".
Аппррат используется на минных тральщиках проекта 12700 "Александрит". Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе предприятия.
Работа выполнена в рамках программы диверсификации ОПК, проводимой АО "ГНПП "Регион" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Принятые конструктивные и программные решения были практически верифицированы в ходе исследовательских испытаний.
По данным предприятия, отличительным достоинством разработки является высокая степень автоматизации управления манипуляторным комплексом.
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