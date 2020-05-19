В Крыму за сутки COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 человек, в Севастополе - 2

15:00 05.06.2020   Крым

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за последние сутки выявлена у 8 человек. 

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил т.н. "глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«За 4 июня на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», – написал он.

Как уточнил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора оккупированного Крыма Дмитрий Крутиков, восемь новых случаев подтверждено по итогам проведения 2070 исследований за сутки. «У четверых из восьми заболевание протекает бессимптомно. Восемь случаев зарегистрированы в Симферополе, все – контактные. Они находились под медицинским наблюдением и при подтверждении заболевания были госпитализированы в 7 горбольницу Симферополя», – добавил он.

По состоянию на утро 5 июня в оккупированном Севастопле зарегистрировано еще два новых случая заболевания COVID-19.

Сообщается о положительном диагнозе у человека, который вернулся из Санкт -Петербурга. Накануне диагноз подтвердился у его родственника, с которым вместе был в поездке и на самоизоляции после возвращения. Еще один севастополец вернулся на полуостров из Киева – был в обсерваторе в Крыму и сейчас проходит лечение в Симферополе. Но так как прописка севастопольская, то в сводке он числится за Севастополем.



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