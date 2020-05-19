В оккупированном Крыму растет число приезжих. Несмотря на то, что отели и гостиницы официально закрыты, многие из них открыто принимают туристов.

По распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина все объекты туристической сферы были закрыты до 1 июня. Продлевать действие документа на федеральном уровне не стали, оставив право регулировать работу отрасли региональным властям, пишут Новости Крыма.

Оккупанты заявили, что с 1 июня подготовку к открытию начнут санаторно-курортные учреждения, а принимать отдыхающих (исключительно крымчан) они смогут с 15 июня. Решение по остальным будет приниматься позже – в зависимости от эпидситуации.

С мая в Крыму действует норма, согласно которой все, прибывшие на аннексированный полуостров должны выдержать 14-дневный карантин, при этом, тех, у кого нет в Крыму ни регистрации, ни недвижимости, в обязательном порядке должны отправлять в обсерватор. Но это мало кого останавливает: число прибывающих на полуостров растет с каждым днем.

Так, 2 июня представитель управления Роспотребнадзора оккупированного Крыма сообщил, что в обсерватор отправлены 55 человек: 37 из них прибыли из Украины, 18 – разными вилами транспорта из других регионов России. 3 июня в обсерватор отправили уже 80 человек. 4 июня – 127: 95 приехавших из Украины, 10 прибывших поездом и 22 прилетевших.

Однако, несмотря на резкий рост показателей, крымчане не понимают, почему так мало людей отправляют в обсерватор. Например, 4 июня в Симферополе приземлились 17 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Красноярска. Вряд ли 17 самолетов привезли несколько десятков человек – речь идет о сотнях прилетевших за один день. А есть еще поезда и тысячи машин, ежедневно въезжающих по Крымскому мосту.

А в обсерваторы за последние 2 недели поместили всего чуть более 1 тысячи приезжих.

Как оказалось, многие россияне свободно попадают на полуостров и даже не получают постановление об обязательной 14-дневной самоизоляции по месту пребывания.