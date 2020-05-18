Россия продолжает терять рынок вооружений: сорвался крупный российско-индийский проект

14:30 05.06.2020   Россия

Россия продолжает терять рынок вооружений Индии, некогда ключевого союзника в Азии и крупнейшего в регионе покупателя российского оружия.

Как сообщает The Economic Times, еще один совместный российско-индийский оружейный проект подвис в воздухе. В тупик зашли переговоры о создании СП по производству автоматов «Калашникова» (АК-203) в городе Корва, пишет finanz.ru.

Проект завода мощностью 70 тысяч винтовок в год, который планировали запустить в этом году, предполагал полную локализацию производства в Индии с передачей Дели всех технологий.

Однако цена, которую запросила российская сторона, не устраивает партнеров. Переговоры продолжался, но шансы на компромисс невелики, говорят источники The Economic Times.

Проект, который, как ожидалось, сделает Индию первой зарубежной страной, производящей «двухсотую» серию автоматов бренда «Калашников», обсуждается больше года. Он был согласован на уровне премьер-министра Нарендры Моди и президента Владимира Путина весной 2019-го.

В феврале 2020 года Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России объявила, что рассчитывает на изготовление первой партии индийских АК-203 уже в текущем году.

Ранее, напомним, Индия отказалась покупать комплексы С-400, заморозила совместный с РФ проект по разработке истребителя пятого поколения на базе Су-57, а также отвергла идею построить завод по производству вертолетов «Ка».

С российского оружия Дели постепенно переходит на американское: общая сумма контрактов, заключенных с Пентагоном с 2007 года, превышает 20 млрд долларов.

В феврале стало известно о подготовке еще двух крупных сделок на общую сумму 3,5 млрд долларов. Речь идет о закупке партии из шести ударных вертолетов AH-64E Apache на сумму 930 млн долларов 24 вертолетов морского базирования MH-60R Seahawk в комплекте с ракетами на общую сумму 2,6 млрд долларов.



Ще на цю тему:

18:20 03.06.2020
Российский фрегат "Адмирал флота Касатонов" испытал антиторпеду
20:30 02.06.2020
Путін дозволив відповідати ядерними ракетами на звичайну зброю під час атак об’єктів РФ
11:00 26.05.2020
Афганистан откажется от российских вертолетов
15:20 20.05.2020
Индия отказалась от закупки российских истребителей
13:20 20.05.2020
В Лівії ліквідували російський комплекс РЕБ «Красуха» / Фото
15:00 18.05.2020
ВВС Египта получат первые два российских истребителя Су-35 до конца 2020 года
13:00 12.05.2020
В России заявили об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты с борта Ту-22М3
17:40 08.05.2020
В России назвали сроки принятия на вооружение гиперзвукового "Циркона"
20:45 06.05.2020
На заводе «Ростеха» не смогли отличить советский Т-34 от японского танка / Фото
13:20 04.05.2020
Логистику и сервис в оборонке России "закарантинило"
17:40 30.04.2020
В инженерные войска ВС России поставят 17 буксирно-моторных катеров БМК-МТ
18:30 28.04.2020
Росгвардия объявила закупку 57 тысяч гранат
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
14:15 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров взводов
09:00 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка разведчиков
13:45 04.06.2020
Прем'єр Вірменії: епідемія погіршується, лікарні не встигають приймати пацієнтів
16:15 03.06.2020
ЮВО: Военная авиация России приступила к полетам в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
Всі новини країни
Греция Греция
15:45 04.06.2020
Греція призупинить усі рейси з Катару до 15 червня
13:01 04.06.2020
Конте розкритикував Австрію та Грецію за небажання відкрити кордони для Італії
10:45 04.06.2020
Посольство США в Афінах закидали камінням і "коктейлями Молотова"
12:15 03.06.2020
В Грецию авиарейсом из Дохи прибыло сразу 12 пассажиров с коронавирусом
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
13:00 01.06.2020
Молдова отказалась признавать документы Приднестровья
10:00 01.06.2020
Молдова відкриває пункти пропуску з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
16:45 05.06.2020
В России совершил экстренную посадку опытный образец многоцелевого вертолета Ми-38
15:30 05.06.2020
В России разработали манипулятор для подводного аппарата тральщика проекта "Александрит"
15:15 05.06.2020
Госдеп США: Россия должна уйти с Ближнего Востока
14:30 05.06.2020
Россия продолжает терять рынок вооружений: сорвался крупный российско-индийский проект
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
09:45 02.06.2020
У Чорному морі побудують вітрову станцію потужністю 500 МВт
Всі новини країни
Турция Турция
16:30 05.06.2020
Турция в 2021 году запустит первый отечественный спутник ДЗЗ
12:15 05.06.2020
В Турции представили новый ударный вертолет собственной разработки / Фото
18:45 04.06.2020
Туреччина назвала дату відновлення авіасполучення з Україною
16:30 04.06.2020
Туреччина у червні планує відновити авіасполучення з 40 країнами
Всі новини країни
Украина Украина
17:30 05.06.2020
Прибыль Одесского морпорта в январе-мае 2020 года составила 33 млн гривен
17:15 05.06.2020
Проект реконструкции канализации в Евпатории будут "обнулять"
17:00 05.06.2020
Полумертвая туристическая сфера Крыма не дождалась помощи от оккупантов
16:15 05.06.2020
Акваторию "Артека" круглосуточно будут охранять катера Росгвардии
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд