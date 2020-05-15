Через збільшення населення, окупант "порушує норми гуманітарного права і не може забезпечити потребу населення у водних ресурсах".

Росія приховує реальні дані про ситуації з водопостачанням в окупованому Криму, а в української влади немає доступу на півострів, заявила заступник постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, пише ZN,UA.

"За підрахунками, які робили експертне середовище і українська влада, води для побутових потреб українського населення на території Криму насправді вистачає. Але (проблеми можуть виникати - ред.) через те, що Росія в Криму використовує водні ресурси для того, щоб забезпечувати підприємства, військові бази, яких багато, для того, щоб забезпечувати населення, яке приїхало на територію Криму після 2014 року", - зазначила Ташева в інтерв'ю "Громадському радіо".

Водночас, за її словами, населення території півострова значно збільшилося за останні 6 років.

"Тільки за офіційними даними, які наводить РФ, - це близько 200 тис. людей, що приїхали на територію півострова. А за підрахунками, які дає експертне середовище, яка займається питаннями заміщення і переміщення населення, - це близько 500 тис. осіб в Криму і Севастополі", - зазначила Ташева.

Тому через збільшення населення, окупант "порушує норми гуманітарного права і не може забезпечити потребу населення у водних ресурсах".

Також вона додала, що відповідно до міжнародного права, всю відповідальність за територію, яка окупована, несе держава-окупант.

Раніше повідомлялося, що запаси питної води в окупованому Криму скоротилися на 60%. Запаси цього найважливішого природного ресурсу будуть повністю вичерпані орієнтовно в липні або серпні 2020 року. На думку американських аналітиків, в умовах гострої нестачі питної води, Росія може спробувати почати нову військову акцію проти України, щоб відновити водопостачання з Дніпра. Зокрема, аналітики звертають увагу, що Кремль може скористатися тим, що світ відволікся на пандемію коронавірусу. А виправдати агресію Москва може певними "гуманітарними" міркуваннями, наприклад, "прагненням запобігти катастрофі на півострові".