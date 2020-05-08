Сухогруз "Сенатор", следовавший из морского порта Оля в порт Туркменбаши (Туркменистан), в 16:35 (15:35 мск) сел на мель на 126-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала.

Об этом сообщил главк МЧС по Астраханской области в четверг, 4 июня, передает Интерфакс.

Позже поступила информайия, что сухогруз сняли с мели.

"В 18:20 (17:20 мск) сухогруз "Сенатор" снят с мели с применением буксира "Агат", нарушение герметичности корпуса нет", - говорится в сообщении.

Судно приписано к порту Астрахань, экипаж - 14 человек. Груз - автозапчасти и комплектующие.

Судовой ход не был нарушен.