В Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель сухогруз
|13:45 05.06.2020
|Россия
Сухогруз "Сенатор", следовавший из морского порта Оля в порт Туркменбаши (Туркменистан), в 16:35 (15:35 мск) сел на мель на 126-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала.
Об этом сообщил главк МЧС по Астраханской области в четверг, 4 июня, передает Интерфакс.
Позже поступила информайия, что сухогруз сняли с мели.
"В 18:20 (17:20 мск) сухогруз "Сенатор" снят с мели с применением буксира "Агат", нарушение герметичности корпуса нет", - говорится в сообщении.
Судно приписано к порту Астрахань, экипаж - 14 человек. Груз - автозапчасти и комплектующие.
Судовой ход не был нарушен.
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