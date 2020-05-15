Сенаторы США определились с перечнем новых санкций против проекта «Северный поток-2» и до конца недели внесут на рассмотрение соответсвующий законопроект.

Документ, предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом и сенатором-демократом Джин Шахин, предполагает санкционные меры против сторон, участвующих в работах, связанных с прокладкой трубопровода, а не только непосредственно в укладке труб, пишет finanz.ru.

Под санкции также попадут и стороны, предоставляющие услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования судов, сообщает Reuters со ссылкой на текст еще не опубликованного проекта.

Новые санкции против второй ветки «Северного потока» поддерживают обе партии, что дает возможность утвердить законопроект очень «быстро, несмотря на президентскую избирательную кампанию», говорил 26 мая Ричард Гренелл, бывший американский посол в Берлине, а ныне - исполняющий обязанности директора национальной разведки США.

«Конгресс должен вновь предпринять решительные действия и встать на пути этого трубопровода», - сказала сенатор Шахин. Ее соавтор Круз подчеркнул, что законопроект «ясно дает понять, что те, кто связан с судами, прокладывающими трубопровод, столкнутся с серьезными и немедленными санкциями».

Напомним, строительство стоившего 10 млрд евро газопровода было остановлено пакетом американских санкций в конце декабря прошлого года, когда по дну Балтийского моря оставалось уложить чуть больше 100 км трубы.

Это вынудило российских чиновников сесть за стол переговоров с Украиной и заключить новый 5-летний контракт на транзит, несмотря на многочисленные обещания полностью прекратить его с 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин заверил, что «Газпром» способен достроить газопровод своими силами и запустить его самое позднее в первом квартале 2021 года, пишет издание.

Единственное доступное «Газпрому» судно, способное укладывать трубы на нужной глубине, - построенный в Китае «Академик Черский» - в феврале вышло из порта Находки и к апрелю добралось до Европы, 9 мая бросив якорь недалеко от порта Мукран в Германии, где находится логистический терминал проекта строительства газопровода.

В порту также находится трубоукладочная баржа «Фортуна» российского АО «МРТС», которую власти Дании признали не соответствующей техническим требованиям: у судна нет системы динамического позиционирования.

С мая 2019 года в Европе вступили в силу поправки к Газовой директиве, которые распространили на морские газопроводы, приходящие из третьих стран. По нормам ЕС, одной компании запрещено быть одновременно и поставщиком газа, и владельцем трубы. Для «Газпрома» это означает невозможность использовать больше 50% мощности «Северного потока - 2» даже в случае достройки.

В мае суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против европейского законодательства, а Федеральное сетевое агентство Германии отказалось предоставлять проекту исключения из общих норм.