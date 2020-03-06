Сьогодні в Україні відновлюються внутрішні авіаперельоти
|13:00 05.06.2020
|Украина
Україна з 5 червня відновлює внутрішні регулярні авіарейси. Як свідчить офіційна інформація аеропорту «Бориспіль», перші два пасажирські літаки вирушать ввечері до Дніпра та Одеси.
Авіасполучення відновлюється зі згоди Кабінету міністрів, який в рамках поетапного послаблення карантину розблокував внутрішні авіаперельоти з 5 червня (між тими регіонами, в яких це дозволяє епідемічна ситуація), а міжнародні – з 15 червня, але лише з тими державами, які на той час так само будуть готові відкрити своє небо для українських літаків, пише Радіо Свобода.
«Уряд дозволив авіасполучення, а далі все залежить від авіакомпаній. Вони визначають, куди їм вигіднео летіти, на які напрямки є попит. Наша справа — дозволити це, а далі слово за авіакомпаніями», – пояснила речниця Міністерства інфраструктури Оксана Герасимова.
Також вона підтвердила повідомлення, що Україна попередньо домовилася про пасажирське авіасполучення з Туреччиною, Грецією, Кіпром та Грузією. Щодо інших напрямків – говорити зарано, пояснила Герасимова.
«Все залежить від перемовин на рівні міністерств закордонних справ та позиції МОЗ України. Питання в тому, що Україна має так само відкрити кордони для іноземців на тих самих умовах, на яких вони готові приймати нас», – пояснила посадовиця.
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