Правозахисники закликають ООН звернути увагу на ситуацію з COVID-19 у тюрмах Криму

12:45 05.06.2020   Крым

Кримська правозахисна група у складі коаліції організацій громадянського суспільства, подала спеціальне Подання до Комітету ООН з прав людини.

Про це Кримська правозахисна група повідомляє на своєму сайті, пише Укрінформ.

У документі зібрано факти порушень прав людини в окупованому Криму, зокрема, ті, що стосуються загрози поширення COVID-19 у місцях неволі.

"З метою протидії поширенню COVID-19 у колоніях Криму і СІЗО введено низку обмежень. Однак реальна ситуація, виявлена ​​в ході проведення моніторингу Кримської правозахисної групи, викликає серйозне занепокоєння", - повідомляє КПГ.

Так, у "Слідчому ізоляторі №1 Управління Федеральної служби виконання покарань по Республіці Крим і м. Севастополю" організована "карантинна" камера, яка розрахована, за словами в'язнів, на 6 осіб. Туди поміщають людей із можливими симптомами COVID-19 або ГРВІ. У камері не забезпечено необхідні санітарно-гігієнічні умови, відсутня гаряча водопровідна вода. Ув'язненим із підозрою на COVID-19 не проводять тести, а лише вимірюють температуру тіла, також їм не видають засоби індивідуального захисту (маски та дезінфектори).

Разом з тим СІЗО Сімферополя переповнене, що підтвердив директор ФСВП РФ Олександр Калашников у своєму листі до голови Верховного суду РФ, пише КПГ.

Крім того, зазначають правозахисники, окупаційні суди не змінили своєї практики щодо обрання або продовження запобіжних заходів, не пов'язаних із триманням під вартою, "що значно збільшує ризики поширення COVID-19 серед цієї, особливо вразливої ​​категорії людей".

На порушення норм міжнародного гуманітарного права триває етапування громадян України з окупованого Криму до РФ. Етапування відбуваються в антисанітарних умовах без надання харчування.

"Таким чином, РФ порушує рекомендації міжнародних організацій щодо запобігання поширенню COVID-19 у місцях неволі, зокрема, рекомендаційний лист Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для держав-членів ООН "... Профілактика та контроль COVID-19 у тюрмах та в інших місцях тримання під вартою", - сказано в документі.

У зв'язку з ситуацією в місцях позбавлення волі у Криму, КПГ пропонує Комітету з прав людини ООН поставити представникам РФ запитання, зокрема, про заходи щодо виконання рекомендацій ООН про заміну запобіжних заходів на не пов'язані з позбавленням волі, щодо скорочення термінів позбавлення волі й застосування умовно-дострокового звільнення, про тестування на COVID-19 і надання медичної допомоги ув'язненим у Криму.

"Учасники коаліції правозахисних організацій України сподіваються, що всі зібрані ними факти і питання, оприлюднені в Поданні, будуть враховані під час формування загального переліку питань для розгляду 8-го звіту Російської Федерації про виконання Міжнародного пакту про громадянські та політичні права", - йдеться в повідомленні.



Ще на цю тему:

10:30 05.06.2020
Україна закликає Верховного комісара ОБСЄ відреагувати на утиски в Криму та на Донбасі
09:30 27.05.2020
Прихильника "Свідків Єгови" у Криму остаточно засудили на шість років
08:00 22.05.2020
В Севастополе у владельцев заберут садовые участки в зоне оползня
08:15 18.05.2020
У МЗС України закликали світ відреагувати на масові і системні репресії РФ на окупованих територіях
12:20 14.05.2020
Українські журналістки подали скарги до ЄСПЛ на рішення ФСБ заборонити їм в’їзд у Крим
12:00 14.05.2020
На «Чонгаре» возобновил работу центр админуслуг для крымчан
09:20 28.04.2020
Представник України розповів в ООН про порушення прав молоді у Криму та на Донбасі
20:15 14.04.2020
Денісова закликає міжнародні організації захистити права українських в'язнів Кремля
17:00 06.04.2020
У кримських клієнтів ПриватБанку з'явився шанс на повернення власних коштів
19:00 02.04.2020
Новий російський законопроект несе загрозу свободі вираження думки в окупованому Криму - правозахисники
12:00 27.03.2020
В Крыму отменены все плановые операции и приемы в поликлиниках
12:40 13.03.2020
Україна засудила в ОБСЄ "вироки" "Свідкам Єгови" та інші переслідування в Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
14:15 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров взводов
09:00 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка разведчиков
13:45 04.06.2020
Прем'єр Вірменії: епідемія погіршується, лікарні не встигають приймати пацієнтів
16:15 03.06.2020
ЮВО: Военная авиация России приступила к полетам в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
Всі новини країни
Греция Греция
15:45 04.06.2020
Греція призупинить усі рейси з Катару до 15 червня
13:01 04.06.2020
Конте розкритикував Австрію та Грецію за небажання відкрити кордони для Італії
10:45 04.06.2020
Посольство США в Афінах закидали камінням і "коктейлями Молотова"
12:15 03.06.2020
В Грецию авиарейсом из Дохи прибыло сразу 12 пассажиров с коронавирусом
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
13:00 01.06.2020
Молдова отказалась признавать документы Приднестровья
10:00 01.06.2020
Молдова відкриває пункти пропуску з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
16:45 05.06.2020
В России совершил экстренную посадку опытный образец многоцелевого вертолета Ми-38
15:30 05.06.2020
В России разработали манипулятор для подводного аппарата тральщика проекта "Александрит"
15:15 05.06.2020
Госдеп США: Россия должна уйти с Ближнего Востока
14:30 05.06.2020
Россия продолжает терять рынок вооружений: сорвался крупный российско-индийский проект
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
09:45 02.06.2020
У Чорному морі побудують вітрову станцію потужністю 500 МВт
Всі новини країни
Турция Турция
16:30 05.06.2020
Турция в 2021 году запустит первый отечественный спутник ДЗЗ
12:15 05.06.2020
В Турции представили новый ударный вертолет собственной разработки / Фото
18:45 04.06.2020
Туреччина назвала дату відновлення авіасполучення з Україною
16:30 04.06.2020
Туреччина у червні планує відновити авіасполучення з 40 країнами
Всі новини країни
Украина Украина
17:30 05.06.2020
Прибыль Одесского морпорта в январе-мае 2020 года составила 33 млн гривен
17:15 05.06.2020
Проект реконструкции канализации в Евпатории будут "обнулять"
17:00 05.06.2020
Полумертвая туристическая сфера Крыма не дождалась помощи от оккупантов
16:15 05.06.2020
Акваторию "Артека" круглосуточно будут охранять катера Росгвардии
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд