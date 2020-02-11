Из-за обрушения ж/д моста парализована работа Мурманского торгового порта
|12:30 05.06.2020
|Россия
Обрушение железнодорожного моста вблизи станции Выходной вызвало серьёзные нарушения в функционировании огромной логистической цепи, одним из важных элементов которой является АО "Мурманский морской торговый порт".
При этом поставка грузов ж/д сообщением считается для порта ключевой, говорится в сообщении ММТП, передает sudostroenie.info.
По данным предприятия, на текущий момент в Мурманском морском торговом порту работы, связанные с железнодорожными операциями, приостановлены. Это влечёт за собой не только переполнение складов грузоотправителей, но и снижение интенсивности деятельности порта вплоть до полной остановки.
Как пояснил генеральный директор АО "ММТП" Алексей Рыкованов, по состоянию на 3 июня специалисты ММТП перенаправили более 10 судов в другие порты, и совместно с грузоотправителями железнорудного концентрата, удобрений, угля и других грузов в настоящее время прорабатывают альтернативные логистические решения, однако, они все будут стоить значительно дороже. Параллельно ведётся работа с ОАО "РЖД" по поиску вариантов компенсации ущерба и выгодных тарифных решений.
Обрушение железнодорожного моста через реку Кола произошло 1 июня 2020 года. В результате происшествия никто не пострадал, железнодорожное сообщение с Мурманском прервано.
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