Из-за обрушения ж/д моста парализована работа Мурманского торгового порта

12:30 05.06.2020   Россия

Обрушение железнодорожного моста вблизи станции Выходной вызвало серьёзные нарушения в функционировании огромной логистической цепи, одним из важных элементов которой является АО "Мурманский морской торговый порт". 

При этом поставка грузов ж/д сообщением считается для порта ключевой, говорится в сообщении ММТП, передает sudostroenie.info.

По данным предприятия, на текущий момент в Мурманском морском торговом порту работы, связанные с железнодорожными операциями, приостановлены. Это влечёт за собой не только переполнение складов грузоотправителей, но и снижение интенсивности деятельности порта вплоть до полной остановки.

Как пояснил генеральный директор АО "ММТП" Алексей Рыкованов, по состоянию на 3 июня специалисты ММТП перенаправили более 10 судов в другие порты, и совместно с грузоотправителями железнорудного концентрата, удобрений, угля и других грузов в настоящее время прорабатывают альтернативные логистические решения, однако, они все будут стоить значительно дороже. Параллельно ведётся работа с ОАО "РЖД" по поиску вариантов компенсации ущерба и выгодных тарифных решений.

Обрушение железнодорожного моста через реку Кола произошло 1 июня 2020 года. В результате происшествия никто не пострадал, железнодорожное сообщение с Мурманском прервано.



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