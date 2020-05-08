Северодвинск закрывают из-за вспышки коронавируса
|10:15 05.06.2020
|Россия
С 6 июня 2020 года до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска.
Соответствующие изменения подписал врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, сообщила 4 июня пресс-служба областного правительство, передает Sudostroenie.info.
Ограничения не распространяются на граждан, прибывающих в город и выезжающих из него в связи с исполнением должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью.
При этом региональные власти рекомендовали крупнейшим отраслевым предприятиям – АО «ПО "Севмаш", ОАО "Центр судоремонта "Звездочка", ОАО "Северное производственное объединение "Арктика", ФГУП "Северный Рейд" – прекратить организованную перевозку работников, проживающих на других территориях к месту работы и обратно.
В пресс-службе ПО "Севмаш" сообщили, что иногородним работникам будут предоставлены ежегодные оплачиваемые отпуска вне утвержденного графика или отпуска без сохранения заработной платы.
Ранее в городе корабелов был отмечен рост заболеваемости коронавирусом. По данным областного Роспотребнадзора от 2 июня, в городе было выявлено более тысячи случаев Covid-19, что в 2,6 раза выше, чем в целом по области. При этом большинство случаев (74,9%) приходилось на работников системообразующих предприятий.
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