Прибыль Одесского морпорта в январе-мае 2020 года составила 33 млн гривен
|17:30 05.06.2020
|Одесса
ГП "Одесский морской торговый порт" за период с января по май 2020 года получило прибыль в размере 33 млн грн.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию ГП "Одесский порт".
"По итогам пяти месяцев работы портофлота прибыль подразделения составила около 1,8 млн грн", - сообщил и.о. директора ГП ОМТП Алексей Мясковский.
По словам Мясковского, подразделение "Судоверфь "Украина", вдвое сократило плановый убыток, а судоремонтная мастерская ПСМ-650 при запланированном убытке показала прибыль в 71 тыс грн.
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