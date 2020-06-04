ГП "Одесский морской торговый порт" за период с января по май 2020 года получило прибыль в размере 33 млн грн.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию ГП "Одесский порт".

"По итогам пяти месяцев работы портофлота прибыль подразделения составила около 1,8 млн грн", - сообщил и.о. директора ГП ОМТП Алексей Мясковский.

По словам Мясковского, подразделение "Судоверфь "Украина", вдвое сократило плановый убыток, а судоремонтная мастерская ПСМ-650 при запланированном убытке показала прибыль в 71 тыс грн.