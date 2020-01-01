Положение федерального бюджета России продолжает ухудшаться, несмотря на рост цен на нефть на мировых рынках.

Федеральная таможенная служба, ответственная за каждый четвертый рубль, который государство планировало получить в этом году, по итогам мая перечислила в казну 257,53 млрд рублей, пишет finanz.ru.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года таможенные доходы правительства рухнули на 43%, относительно апреля - на 17%, а если сравнивать с началом года - более чем на треть (в среднем 390-400 млрд рублей ежемесячно в январе марте).

Майские перечисления ФТС стали минимальными с января 2010 года, отмечает «Интерфакс». Сказался как двузначный провал импорта, так и резкое падение пошлин на вывоз углеводородов.

В мае таможня собирала всего 6,8 доллара за каждую тонну экспортируемой нефти, что стало самым низким уровнем с 1990х годов. Для тяжелых, вязких сортов пошлины снизились в 5,2 раза, до 1 доллара за тонну, для светлых нефтепродуктов и масел - почти в 8 раз, с 15,6 до 2 доллара за тонну.

Объемы экспорта нефти при этом рухнули на 15% из-за сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Июнь не обещает бюджету улучшения ситуации с таможенными доходами: руки нефтяников по-прежнему связаны соглашением об ограничении добычи, а пошлины, несмотря на рост нефтяных котировок, вырастут незначительно - с 6,8 до 8,3 доллара за тонну.

Накопленным итогом за 5 месяцев ФТС на 22% отстает от прошлогоднего графика наполнения казны, в которую, согласно закону о бюджете, должна перечислить 5,343 трлн рублей в этом году.

В общей сложности за год бюджет потеряет 50 млрд долларов нефтегазовых доходов, причем девальвация рубля пока не компенсирует эти потери, оставляя «дыру» на сумму 2,5-3,3 трлн рублей, оценивает Argus.

По оценкам Минэкономразвития, общий дефицит ресурсов бюджетной системы по итогам года составит 8,5% ВВП, или 9 триллионов рублей. Это больше размера Фонда национального благосостояния, где на 1 мая находилось 114 млрд долларов ликвидных активов, или 7,9 трлн рублей по текущему курсу (69,2 рубля за доллар).

Решать бюджетные проблемы власти, похоже, намерены в том числе за счет новой девальвации: в макропрогноз МЭР закладывает курс в 76 рублей за доллар на конец года.