Незаконно засудженого кримського блогера, громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова етапували в колонію-поселення на території Ростовської області Росії.

Про це громадському об’єднанню «Кримської солідарності» повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов, пише Центр журналістських розслідувань.

«За наявною у нас інформацією, він етапований в одну з колоній-поселень Ростовської області. Точну адресу я повідомлю громадськості пізніше», – сказав Курбедінов.

Він зазначив, що напередодні сторона захисту подала заяву про умовно-дострокове звільнення Мемедемінова, однак через його етапування тепер необхідно зробити це повторно, оскільки змінилась адреса його фактичного місцезнаходження.

«У лютому поточного року у Нарімана вже підійшов термін умовно-дострокового звільнення, але, через відкладену майже на півроку апеляцію, документи ми змогли подати тільки після набуття чинності вироку. Але суд не встиг розглянути наше клопотання, оскільки його практично одночасно етапували в колонію. Як тільки ми встановимо точну адресу, відразу ж направимо в суд, за місцем знаходження цієї колонії, ще одну заяву про умовно-дострокове звільнення», – пояснив адвокат.

22 березня 2018 року в окупованому Криму російські силовики в селі Холмовка Бахчисарайського району обшукали будинок кримськотатарського активіста, блогера Нарімана Мемедемінова, затримали його і відвезли на допит в «кримське управління ФСБ» в Сімферополі. Активіста обвинуватили в нібито закликах до здійснення терористичної діяльності за ст. 205.2 КК РФ за публікацію на каналі Youtube в 2012-2013 роках новинних відеороликів.

23 березня 2018 року«Київський районний суд» Сімферополя заарештував Мемедемінова.

2 жовтня 2019 року Південний військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Нарімана Мемедемінова до 2 років і шести місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

14 травня 20202 року у Росії апеляційний військовий суд міста Власіха (Московська область), розглянувши апеляцію захисту, залишив чинним вирок Мемедемінову.