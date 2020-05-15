Рада ухвалила закон про військові звання за стандартами НАТО

11:30 05.06.2020   Украина

Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт №2247, яким змінюються військові звання вищого офіцерського складу, відповідно до стандартів країн-членів НАТО.

За відповідний законопроєкт проголосував 291 нардеп. Про це повідомила пресслужба ВР, пише Українська правда.

Зокрема, в Україні з'явиться звання бригадний генерал та коммодор.

Водночас, більше не буде "генерал-полковників" та "генералів армії України", натомість залишаться лише "генерали" та "адмірали".

Військові звання "генерал армії України", "генерал-майор", "контр-адмірал", "генерал-лейтенант", "віце-адмірал", "генерал-полковник", "адмірал", які присвоїли до набрання чинності цього закону, зберігаються за військовослужбовцями, яких звільнили у запас або у відставку.

Щоб врегулювати питання грошового та пенсійного забезпечення для звільнених з військової служби, звання вищого офіцерського складу пропонують прирівняти у таких співвідношеннях:

- генерал-майор (контр-адмірал) - бригадний генерал (коммодор)
- генерал-лейтенант (віце-адмірал) - генерал-майор (контр-адмірал)
- генерал-полковник (адмірал) - генерал-лейтенант (віце-адмірал)
- генерал армії України - генерал (адмірал).

Закон набирає чинності з 1 травня 2020 року, крім кількох підпунктів, які набирають чинності з дня опублікування закону.

Законопроєктом встановлюються такі військові звання: 



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