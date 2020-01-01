«Нибулон» построил новый речной терминал на Днепропетровщине

11:00 05.06.2020   Украина

ООО «Сельскохозяйственное предприятие (СП) «Нибулон» завершило строительство речного перегрузочного терминала филиала «Зеленодольський» (село Марьянское, Апостоловский район, Днепропетровская область).

Как сообщила пресс-служба компании, церемония открытия терминала состоится 12 июня, пишет издание Порты Украины.

«Сегодня на перегрузочном терминале полным ходом идут наладочные работы и проверка всех систем автоматизации и технологического оборудования. Также в активной фазе проведение отделочных работ. До открытия будут обустроены все помещения, укомплектованы рабочие места, на всей территории будет уложен газон, высажены зеленые насаждения, будет работать фонтан, функционировать кафе», — сказано в сообщении.

«Каждое наше новое предприятие лучше и современнее предыдущего, поскольку в строительство внедряются эффективные инновационные решения, применяются новые технические средства автоматизации», — добавила пресс-служба.

Объем единоразового хранения зерна перегрузочного терминала составляет 75,2 тыс. тонн, суточная мощность по отгрузке на водный транспорт — 12 тыс. тонн. Общая годовая мощность по отгрузке составит 300 тыс. тонн. Комплекс оборудован грузовым причалом длиной 150 метров.

Возведение терминала осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Общий объем инвестиций в проект составляет $22 млн.

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» (основано в 1991 году) — один из крупнейших операторов зернового рынка Украины. Владеет элеваторными мощностями общей вместимостью более 1,9 млн тонн и собственным перегрузочным терминалом в Николаевском морском порту. Собственный флот судоходного подразделения насчитывает более 70 судов. Компания в 2019 году экспортировала рекордный объем зерновых и масличных — 5,3 млн тонн. При этом объем грузоперевозок внутренними водными путями в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 35% — до 3,8 млн тонн.



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