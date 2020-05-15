У "бахчисарайській справі" кримських татар підробили підписи свідків / Відео

10:45 05.06.2020   Крым

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону після чергових показів свідків звинувачення у «справі Хізб ут-Тахрір» другої бахчисарайської групи встановили факти відкритої фальсифікації матеріалів «справи».

Як пише Укрінформ, про це адвокат Сіяр Панич поінформував у відеоповідомленні, яке Кримська солідарність опублікувала у Facebook.

«Було допитано трьох свідків звинувачення, але в кінцевому підсумку свідчення їх, думаю, на 99 відсотків - на користь захисту. Після клопотання прокурора було оголошено протокол допиту одного зі свідків у досудовому слідстві ... Коли йому продемонстрували деякі підписи у протоколі, він сказав, що підписи не його. Таким чином, у суді встановлено факти вже відкритої фальсифікації кримінальної справи», - підкреслив Панич.

За словами адвоката Айдера Азаматова, в оголошених судом протоколах допиту слідчі використовували слова, значення яких свідкам навіть не відомо.

«У нього (свідка - ред) запитували - чи знаєте ви значення слова«опонент»,«прихильник». Свідок сказав, що таких слів ніколи не чув і не знає, що вони означають ... А в протоколі допиту все детально розписано з використанням відповідних термінів, тобто слідчий робив зі звичайної людини фахівця у сфері релігії», - сказав Азаматов.

При цьому адвокат Ліля Гемеджі зазначила, що всі три свідка говорили про факти, яких самі не бачили, і про події, учасниками яких не були.

«Свідок Енвер говорив, що йому за чутками було відомо, що був якийсь конфлікт у мечеті, але він не був очевидцем даного конфлікту. Поняті говорили, що їм за словами поліції відомо про те, що був викинутий ноутбук з вікна, але очевидцями цього вони не були. Більшість свідків не були очевидцями тих чи інших подій, які свідчать про злочинну діяльність наших підзахисних. Але, тим не менш, вони виступають як свідки, і їх свідчення лягають в основу всієї кримінальної справи», - констатувала Гемеджі.

Як повідомлялося, в Південному окружному військовому суді м Ростов-на-Дону проходить засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група), в ході якого розглядається "справа" по суті.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекіряєв і Ернес Аметов. ФСБ РФ інкримінує їм участь у забороненій у Росії й анексованому Криму організації Хізб ут-Тахрір.

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїла. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".



Ще на цю тему:

08:15 05.06.2020
Незаконно засудженого кримськотатарського журналіста Мемедемінова етапували до російської колонії
16:01 04.06.2020
Свідкам обвинувачення нічого не відомо про місіонерство імама Аширова - адвокат
14:15 04.06.2020
Медиакоординатора «Крымской солидарности» Мемедеминова этапировали в колонию-поселение
11:30 04.06.2020
Кримському ФСБшнику повідомили підозру за затримання учасників "Хізб ут-Тахрір"
09:15 04.06.2020
Суд РФ висунув обвинувачення в "тероризмі" ще трьом кримським татарам
13:45 03.06.2020
Поліція АРК відкрила провадження через обшук ФСБ у кримських татар у Криму
13:00 03.06.2020
Адвокат осужденного крымского блогера подал заявление на условно-досрочное освобождение
12:45 03.06.2020
«Справа про так званий тероризм»: На суді в РФ допитали свідка з Центру «Е» / Відео
10:15 03.06.2020
МЗС засудило обшуки у справі "батальйону Челебіджихана" в окупованому Криму
10:00 03.06.2020
Фигуранта алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир» Нагаева поместили в карцер
19:30 02.06.2020
"Суд" в оккупированном Крыму отказал в удовлетворении ходатайства о вызове "прокурора" по "делу Айше Асановой"
16:48 02.06.2020
Прокуратура Криму почала кримінальне провадження через незаконний обшук
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
14:15 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров взводов
09:00 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка разведчиков
13:45 04.06.2020
Прем'єр Вірменії: епідемія погіршується, лікарні не встигають приймати пацієнтів
16:15 03.06.2020
ЮВО: Военная авиация России приступила к полетам в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
Всі новини країни
Греция Греция
15:45 04.06.2020
Греція призупинить усі рейси з Катару до 15 червня
13:01 04.06.2020
Конте розкритикував Австрію та Грецію за небажання відкрити кордони для Італії
10:45 04.06.2020
Посольство США в Афінах закидали камінням і "коктейлями Молотова"
12:15 03.06.2020
В Грецию авиарейсом из Дохи прибыло сразу 12 пассажиров с коронавирусом
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
13:00 01.06.2020
Молдова отказалась признавать документы Приднестровья
10:00 01.06.2020
Молдова відкриває пункти пропуску з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
16:45 05.06.2020
В России совершил экстренную посадку опытный образец многоцелевого вертолета Ми-38
15:30 05.06.2020
В России разработали манипулятор для подводного аппарата тральщика проекта "Александрит"
15:15 05.06.2020
Госдеп США: Россия должна уйти с Ближнего Востока
14:30 05.06.2020
Россия продолжает терять рынок вооружений: сорвался крупный российско-индийский проект
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
09:45 02.06.2020
У Чорному морі побудують вітрову станцію потужністю 500 МВт
Всі новини країни
Турция Турция
16:30 05.06.2020
Турция в 2021 году запустит первый отечественный спутник ДЗЗ
12:15 05.06.2020
В Турции представили новый ударный вертолет собственной разработки / Фото
18:45 04.06.2020
Туреччина назвала дату відновлення авіасполучення з Україною
16:30 04.06.2020
Туреччина у червні планує відновити авіасполучення з 40 країнами
Всі новини країни
Украина Украина
17:30 05.06.2020
Прибыль Одесского морпорта в январе-мае 2020 года составила 33 млн гривен
17:15 05.06.2020
Проект реконструкции канализации в Евпатории будут "обнулять"
17:00 05.06.2020
Полумертвая туристическая сфера Крыма не дождалась помощи от оккупантов
16:15 05.06.2020
Акваторию "Артека" круглосуточно будут охранять катера Росгвардии
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд