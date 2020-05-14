Україна закликає Верховного комісара ОБСЄ відреагувати на утиски в Криму та на Донбасі

10:30 05.06.2020   Крым

Україна закликає Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин (ВКНМ ОБСЄ) Ламберто Заньєра сфокусувати увагу на складному становищі людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 4 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми закликаємо верховного комісара з питань меншин знайти відповіді на тяжке становище людей, які проживають на окупованих територіях Криму та Донбасу, у співпраці з СММ, яка здійснює там моніторингову діяльність відповідно до свого мандату", - заявив Цимбалюк, реагуючи на представлений під час засіданні звіт ВКНМ ОБСЄ.

Український дипломат зазначив, що правозахисники та міжнародні організації, включаючи ООН, повідомляють про те, що РФ намагається змінити демографію окупованого Криму, заохочуючи власне населення переїжджати на окупований півострів. З початку окупації до Криму вже переїхало близько 500 тис. росіян, тоді як півострів покинули щонайменше 43 тис. кримчан.

При цьому, українці та кримські татари, які проживають на півострові, зазнають систематичних репресій, серйозних порушень прав людини та дискримінації.

Зокрема, окупаційна влада позбавляє кримчан права отримувати освіту рідною мовою. Так, станом на кінець 2019 року лише 250 дітей здобували освіту українською мовою і 6 тисяч учнів – кримськотатарською. "Зафіксовано випадки, коли адміністрації шкіл змушували батьків письмово відмовлятися від навчання їх дітей будь-якою мовою, крім російської", - зазначив Цимбалюк.

Поруч із цим, окупаційна влада продовжує активно переслідувати кримчан з політичних причин – понад 100 громадян України, більшість з яких є кримськими татарами, незаконно утримуються на території РФ та тимчасово окупованого Криму.

"Кількість порушень свободи віросповідання та права на мирні зібрання протягом року значно зросла. Російські прикордонники в окупованому Криму безпідставно затримують активістів, які перетинають адміністративний кордон між Кримом і материковою Україною та намагаються змусити громадян України погодитися на таємне співробітництво з російською владою", - заявив очільник місії України при ОБСЄ.

Він зазначив, що це відбувається на тлі ігнорування Росією наказу про тимчасові заходи Міжнародного суду ООН щодо поновлення діяльності Меджлісу та освіти українською мовою в Криму.

"Під час одного з останніх засідань Постійної ради ми обговорювали питання примусового призову жителів Криму на військову службу в порушення міжнародного права. Ми б хотіли почути голос ВКНМ та неупереджені оцінки цієї незаконної політики щодо громадян України на окупованих територіях", - заявив Цимбалюк, звертаючись до Ламберто Заньєра.

Крім того, український посол закликав верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин звернути увагу на ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу, де спостерігається "знищення прав та свобод людини, у тому числі по відношенню до національних меншин".



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