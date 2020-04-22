Суд у Криму замінив штраф на тюремний термін «Свідку Єгови» з Ялти
|10:00 05.06.2020
|Ялта
Підконтрольний Росії Верховний суд Криму задовольнив апеляційну скаргу російської прокуратури щодо члена організації «Свідки Єгови» з Ялти Артема Герасимова, ухваливши рішення про позбавлення його волі строком на шість років.
Як пише Крим.Реалії, про це повідомляє «Кримська правозахисна група».
Чоловіка взяли під варту в залі суду. При цьому слухачів, які хотіли підтримати підсудного, в будівлю суду не пропустили, повідомляють правозахисники.
Кримінальне переслідування Артема Герасимова почалося 20 березня 2019 року. Він проводив богослужіння, що слідство трактує як «організацію діяльності екстремістської організації».
5 березня підконтрольний Росії Ялтинський міський суд засудив учасника «Свідків Єгови» Артема Герасимова до штрафу в розмірі 400 тисяч рублів.
Делегація США в ОБСЄ засудила переслідування мусульман і «Свідків Єгови» в Криму.
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