Суд у Криму замінив штраф на тюремний термін «Свідку Єгови» з Ялти

10:00 05.06.2020   Ялта

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму задовольнив апеляційну скаргу російської прокуратури щодо члена організації «Свідки Єгови» з Ялти Артема Герасимова, ухваливши рішення про позбавлення його волі строком на шість років.

Як пише Крим.Реалії, про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

Чоловіка взяли під варту в залі суду. При цьому слухачів, які хотіли підтримати підсудного, в будівлю суду не пропустили, повідомляють правозахисники.

Кримінальне переслідування Артема Герасимова почалося 20 березня 2019 року. Він проводив богослужіння, що слідство трактує як «організацію діяльності екстремістської організації».

5 березня підконтрольний Росії Ялтинський міський суд засудив учасника «Свідків Єгови» Артема Герасимова до штрафу в розмірі 400 тисяч рублів.

Делегація США в ОБСЄ засудила переслідування мусульман і «Свідків Єгови» в Криму.



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