Научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН 4 июня вышло из севастопольского порта в летнюю морскую экспедицию.

Учёные проведут в акваториях Черного и Азовского морей 26 суток, пишет Новый Севастопль.

«В связи с эпидемиологической обстановкой у нас не состоялся весенний рейс, что повлияло на отсутствие материала для учёных, – цитирует пресс-служба института и.о. директора Романа Горбунова. – Все участники экспедиции – научные сотрудники и команда – предварительно сдали тест на коронавирусную инфекцию и до выхода в море находились на самоизоляции. Мы обеспечили максимально возможную безопасность».

Сообщается, что основными задачами экспедиции является проведение гидробиологических, радиохемоэкологических и гидрофизических исследований глубоководных и прибрежных районов Черного и Азовского морей.

В рейсе также принимают участие представители Морского гидрофизического института и Института природно-технических систем.