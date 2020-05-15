Из Севастополя в летнюю морскую экспедицию отправилось научно-исследовательское судно
|09:45 05.06.2020
|Севастополь
Научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН 4 июня вышло из севастопольского порта в летнюю морскую экспедицию.
Учёные проведут в акваториях Черного и Азовского морей 26 суток, пишет Новый Севастопль.
«В связи с эпидемиологической обстановкой у нас не состоялся весенний рейс, что повлияло на отсутствие материала для учёных, – цитирует пресс-служба института и.о. директора Романа Горбунова. – Все участники экспедиции – научные сотрудники и команда – предварительно сдали тест на коронавирусную инфекцию и до выхода в море находились на самоизоляции. Мы обеспечили максимально возможную безопасность».
Сообщается, что основными задачами экспедиции является проведение гидробиологических, радиохемоэкологических и гидрофизических исследований глубоководных и прибрежных районов Черного и Азовского морей.
В рейсе также принимают участие представители Морского гидрофизического института и Института природно-технических систем.
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