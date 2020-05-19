Оккупированные Россией Севастополь и Крым вошли в число "российских регионов", бюджеты которых понесут наибольшие потери в процентном выражении в результате списания налогов за второй квартал субъектам малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

Как пишет Крыминформ, об этом свидетельствуют расчеты специалистов РЭУ им. Г.В. Плеханова.



«Списание налогов особенно сильно ударит по Волгоградской области – в апреле-июне ее бюджет недосчитается почти 6% доходов, или 1,7 млрд рублей. На втором месте оказался Севастополь: регион потеряет 4,45% поступлений, или 417 млн рублей. На 2,65% обеднеет бюджет Астраханской области, а на 2,23% – Республики Крым, они недополучат 455 млн и 1 млрд соответственно. Меньше всего потери ощутят Краснодарский край, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа – их доходы сократятся на 0,05, 0,12 и 0,16%», – пишет издание.

В денежном выражении больше всего налогов недополучит Москва – столица лишится 8,5 млрд, или 1,24% доходов. Сильно пострадает и Московская область, потеряв 2,7 млрд, которые составляют 1,45% всех поступлений. На третьем месте по сумме ущерба – Санкт-Петербург. Его недополученные доходы достигнут 2,6 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 июня 2020 года списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал для отдельных категорий предприятий. Речь идет о социально ориентированных НКО, а также малых и средних фирмах, работающих в пострадавших от коронавируса отраслях. Ранее такими признали авиаперевозки, туризм, сферу культуры, физкультурно-оздоровительную деятельность, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, бытовые услуги, зоопарки, непродовольственную розницу и СМИ.