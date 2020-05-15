В оккупированном Севастополе "депутаты-единороссы" муниципальных округов начали массово отказываться от мандатов.

Так, в конце мая сложили полномочия 7 из 14 парламентариев Гагаринского округа. Теперь досрочно отказались от депутатства 9 членов совета Ленинского муниципального округа – тоже все единороссы, пишут Новости Крыма.

Правда, их голосов для самороспуска окружного собрания не хватило, как и в Гагаринском округе. Но участвовать в "муниципальном фильтре" во время выборов губернатора оба корпуса уже не смогут.

По мнению экспертов, ситуация в Севастополе складывается неоднозначная и ставящая под угрозу "губернаторские выборы": «Закон устанавливает необходимое количество муниципалитетов, в которых необходимо собрать подписи. Таких муниципалитетов, согласно закону, восемь, – отмечает экс-депутат городского Законодательного собрания Борис Колесников. – Никаких исключений о том, что это количество может быть уменьшено нет. Итак, девять подписей в восьми муниципальных советах. Два из 10-ти муниципалитетов уже мандаты сложили. Для них обратного пути нет. Таким образом, если еще хоть один совет в виде протеста сложит свои мандаты, то выборы губернатора состояться не смогут».

Сообщается, что глава Севастопольского отделения «Единой России», он же врио градоначальника, он же кандидат в губернаторы Михаил Развожаев самоотставки депутатов-единороссов никак не комментирует.