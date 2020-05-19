Коронавірус в окупованому Криму : що відомо станом на 4 травня

20:45 04.06.2020   Крым

За минулу добу в анексованому Росією Криму виявили шість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, зафіксовано один летальний випадок.

Про це розповів «заступник голови управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю» Дмитро Крутіков під час брифінгу, повідомляє QHA.

Один випадок виявлено у місті Сімферополі, один випадок у Євпаторії. У Сакському районі чотири випадки — це сім’я. Усіх шістьох осіб помістили до обсерваторів, — сказав Крутіков.

Одна людина, яка тривалий час лікувалася в реанімації у важкому стані, вчора померла.

«Заступник міністра охорони здоров’я» незаконно анексованого Криму Антон Лясковський заявив, що наразі у медзакладах півострова триває лікування 110 людей з COVID-19, з яких п’ятеро у тяжкому стані.

Під медичним наглядом, за словами Лясковського, перебувають 2753 людини, з них на стаціонарі — 223 людини. Також на стаціонарах перебуває 170 пацієнтів з негоспітальною пневмонією.

В обсерваторах загалом перебуває 1039 людей.

Зазначимо, що окупаційна «влада» Криму заявляє, що всього наразі на півострові зареєстровано 405 випадків нової коронавірусної інфекції. З них 74 — завезені із держави-окупанта Росії. Одужали за весь період 285 осіб, померло 12 пацієнтів з COVID-19.

Власне в окупованому Севастополі від початку епідемії коронавірусу заразилися 170 осіб, померло три людини.



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