Народний депутат України, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв розкритикував провал голосування в комітеті Верховної Ради щодо постанови про подачу води в анексуваний Крим .

«Немає глибокого розуміння у цих людей, які так проголосували. Насправді ця постанова дуже потрібна. Те, що час від часу дехто висловлюється: давайте будемо давати воду, бо там наші громадяни, давайте дамо воду і будемо торгуватися на цьому, буде послаблення для Донбасу. Ось такі легковажні речі говорять. Що там говорити про окремих депутатів, коли прем'єр-міністр з трибуни сказав,що там наші громадяни і хоч бутлями будемо подавати», – сказав Мустафа Джемілєв, повідомляє Крым.Реалии.

Лідер кримськотатарського народу нагадав, що на півострові достатньо води для населення.

«Питної води достатньо – було, є і буде. Справа в тому, що вода в значній кількості споживається на виробничі цілі, в тому числі на військові бази росіян. Подавати цю дніпровську воду немає жодного резону. Доводи про те, що там наші громадяни, нічого подібного. Ті, хто вважають себе громадянами України, вони всі говорять: «В жодному разі ні води, ні електрики не подавайте». Це громадяни України. А ті, хто з російськими настроями, прапорами і паспортами, вони, звичайно ж, хотіли б отримати (воду – КР)», – вважає Джемілєв.

Він також підкреслив, що відповідно до Женевської конвенції 1949 року, всі гуманітарні, правові та соціальні питання – це «проблема країни-окупанта, ніяк не країни, територію якої окупували».

Напередодні комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій не зміг ухвалити постанову, в якій йшлося про охорону Північно-Кримського каналу і подачі води до Криму тільки після деокупації.