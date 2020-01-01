Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") із 5 червня відновлює регулярне авіасполучення між Києвом та Одесою.

Як повідомила прес-служба компанії в середу, з Києва рейси будуть здійснені 5 і 6 червня, у зворотному напрямку - 8 і 9 червня, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними в системі бронювання "МАУ", вартість одного квитка з багажем становить від 1,5 тис. грн.

Авіакомпанія просить пасажирів дотримуватися правил карантину, мати при собі засоби індивідуального захисту - маски, а також пам'ятати про необхідність дотримуватися соціальної дистанції в аеропорту.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запустити з 5 червня внутрішні авіаперельоти, з 15 червня - міжнародні.