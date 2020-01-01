"МАУ" з 5 червня відновлює регулярне авіасполучення Київ-Одеса
|20:15 04.06.2020
|Украина
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") із 5 червня відновлює регулярне авіасполучення між Києвом та Одесою.
Як повідомила прес-служба компанії в середу, з Києва рейси будуть здійснені 5 і 6 червня, у зворотному напрямку - 8 і 9 червня, передає Інтерфакс-Україна.
Згідно з даними в системі бронювання "МАУ", вартість одного квитка з багажем становить від 1,5 тис. грн.
Авіакомпанія просить пасажирів дотримуватися правил карантину, мати при собі засоби індивідуального захисту - маски, а також пам'ятати про необхідність дотримуватися соціальної дистанції в аеропорту.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запустити з 5 червня внутрішні авіаперельоти, з 15 червня - міжнародні.
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