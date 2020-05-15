В ЄС пригадали порушення власного протоколу про невизнання анексії Криму
|20:01 04.06.2020
|Крым
Представники держав-членів Євросоюзу в четвер підняли питання порушення ЄС власного протоколу про невизнання анексії Криму, коли представник блоку взяв участь в підтримуваному Росією заході в ООН.
Про це пише брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у себе в Twitter, передає УНН.
"Кілька офіційних осіб держав-членів ЄС сьогодні підняли питання про порушення ЄС свого власного протоколу про невизнання анексії Криму, взявши участь в спонсорованому Росією заході в ООН в кінці травня", - повідомив журналіст.
Варто зазначити, що мова йде про ініціативу російської делегації в ООН 21 травня провести "неформальну відеоконференцію" Радбезу "за участю жителів Криму".
Тоді Постійне представництво України при ООН, як і деякі члени Радбезу ООН, вирішили бойкотувати участь в конференції по Криму, тоді як, згідно з деякими ЗМІ, представники ЄС все ж були присутні на конференції.
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