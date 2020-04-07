За останні дні це вже другий епізод демонстрації можливостей стратегічної авіації США для Кремля.

Стратегічні B-52Н 5-го бомбардувального крила під прикриттям норвезьких F-35 та F-16 здійснили політ над Арктикою біля кордону з Росією.

Як повідомило Європейське Командування Збройних сил США, політ пройшов 3 червня та здійснювався над Північним Льодовитим океаном та Морем Лаптєвих. Самі бомбардувальники вилетіли з авіабази Майнот у США та здійснювали дозаправку з танкерів KC-135, які вилетіли з Великобританії та Аляски, повідомляє "Діфенс Експрес".

Враховуючи дальність пуску крилатих ракет AGM-158B JASSM-ER у 980 км та AGM-86C CALCM у понад 1200 км, цього достатньо для атаки на основні стратегічні об’єкти Росії у Арктиці та частині Сибірі.

В першу чергу мова йде про арктичні бази РФ на створення яких Кремль направив значні кошти. Додамо, що пуск цих крилатих ракет можливо здійснювати навіть без входу у зону дії новішого російського ЗРК С-400. Дальність виявлення цієї системи зазначена як 600 км, а знищення цілей - 400 км.

Окрім того, під можливим ударом знаходиться весь Північний морський шлях. Для РФ це стратегічна артерія, яка забезпечує життєздатність цілих регіонів країни, значної частини економіки та промислових гігантів від "Норникеля" до "Газпрома".

"Арктика є стратегічним регіоном з дедалі більшим геополітичним та глобальним значенням, і ці місії бомбардувальних груп демонструють нашу прихильність до наших партнерів та союзників та нашу здатність разом стримувати та захищати у все більш складних умовах", - заявив Джефрі Харрігян, командувач повітряними силами США у Європі та Африці.

Додамо, що у грудні 2019 року Росія відмовила іноземним військовим кораблям заходити на Північний морський шлях. Окрім того, голова Генштабу РФ Валерій Герасімов заявив про плани значно посилити протиповітряну оборону у Арктиці.