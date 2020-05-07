Міжнародний режим санкцій проти Російської Федерації покликаний збільшити ціну, яку російська сторона платить за агресію проти України. При цьому Україна вважає за необхідне посилювати ці санкції, так як поки російська агресія триває.

Про це в ефірі каналу ATR заявив спеціальний представник Міністерства закордонних справ України з питань санкційної політики Олексій Макєєв, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, посилення необхідно, так як введені раніше санкції не змогли виконати головне своє завдання - зупинити агресію Росії проти України.

"Нам би хотілося, щоб ці санкції посилювалися. Тому що вони не змогли виконати свою основну функцію - зробити так, щоб Росія припинила свою агресію проти України. Ми будемо працювати, щоб вони посилювалися. Наше завдання - збільшити ціну, яку платить Росія за свої ганебні дії і збройну агресію проти України", - сказав Макєєв.

Він зазначив, що немає окремого виду санкцій, який є найбільш ефективним.

"Вони всі працюють в комплексі. Це та економічні санкції... Вплив на кремлівське оточення - дуже важливо. З іншого боку дуже важливі санції технологічні, які не дозволяють нафтогазовими елементами впливати на Європу. І, звичайно, в банківській сфері. Це те, що вже діє, і може бути посилена і відчутно позначиться на економіці Росії", - повідомив представник МЗС.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що ризик зняття санкцій з Росії Європейським союзом знаходиться в зоні контрольованого ризику.

Також повідомлялося, що 15 травня Офіс президента оприлюднив оновлені списки санкцій проти РФ.