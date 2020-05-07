За час карантину адмінмежу з анексованим Кримом перетнуло 386 українців - правозахисники

19:01 04.06.2020   Крым

З 16 березня по 29 травня, під час карантину, через КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом пропустили 386 громадян України з підстав гуманітарного характеру.

Про це йдеться у результаті моніторингу з реагування на пандемію COVID-19 в Криму Кримської правозахисної групи, передає УНН.

“На українських КПВВ з Кримом продовжують діяти обмеження в’їзду–виїзду, запроваджених КМУ, відповідно до яких громадяни України можуть виїхати з Криму або в’їхати туди за наявності підстав гуманітарного змісту (незалежно від реєстрації місця проживання). Рішення щодо пропуску через КПВВ за таких підстав ухвалює голова Державної прикордонної служби України. Прикордонна служба України повідомила, що за період дії "карантинних" обмежень, тобто з 16 березня до 29 травня, за рішенням очільника прикордонної служби українські прикордонники пропустили через КПВВ 386 громадян України з підстав гуманітарного характеру (найчастіше для здійснення лікування чи возз’єднання з родиною)”, - йдеться у результатах моніторингу.

Вказано, що від громадян, які перетинали КПВВ, надходили скарги через тривале очікування дозволу, оскільки очільник прикордонної служби перебуває у Києві і вивчення документів триває кілька годин.

“Окремою проблемою є перетин КПВВ вночі, тому що після 20:00 і до ранку зазвичай рішення щодо пропуску з гуманітарних підстав не ухвалюються, а процедуру для таких екстрених випадків не передбачено. Таким чином, станом на 1 червня процедура перетину українських КПВВ з Кримом для громадян України значно складніше, ніж перетин державного кордону України”, - зазначається в результатах моніторингу.

Повідомляється, що всі особи, що перетнули адмінмежу, мають пройти самоізоляцію, окрім учасників ЗНО та однієї особи, що їх супроводжує.

Нагадаємо, адмінмежу з Кримом у квітні перетнуло понад 2 тис. осіб.



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