Туреччина назвала дату відновлення авіасполучення з Україною
|18:45 04.06.2020
|Турция
Туреччина відновлює авіаспрлучення з 40 країнами, серед яких і Україна, вже з 10 червня.
Про це свідчать заява міністра транспорту Туреччини Аділя Караісмаілоглу та дані авіакомпанії Turkish Airlines, передає Главком.
Зазначається, що в Україні відновлення зовнішнього авіасполучення заплановане на 15 червня, тому перші українські літаки до Туреччини полетять у середині першого місяця літа.
За словами міністра Туреччини, країна вже домовилася про відновлення польотів з Україною, Австрією, Литвою, Сербією, Казахстаном, Албанією, Білоруссю, Молдовою, Узбекистаном, Марокко, Йорданією, Суданом та Італією.
«Вже 10 червня турецькі літаки полетять до Болгарії, Катару, Греції та Бахрейну», - додав турецький урядовець.
При цьому турецька національна авіакомпанія Turkish Airlines вже відкрила продаж квитків на рейси з Києва до Стамбула з 15 червня.
Нагадаємо, раніше Туреччина планувала відновити авіасполучення з Україною з 1 липня.
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