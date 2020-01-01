Туреччина відновлює авіаспрлучення з 40 країнами, серед яких і Україна, вже з 10 червня.

Про це свідчать заява міністра транспорту Туреччини Аділя Караісмаілоглу та дані авіакомпанії Turkish Airlines, передає Главком.



Зазначається, що в Україні відновлення зовнішнього авіасполучення заплановане на 15 червня, тому перші українські літаки до Туреччини полетять у середині першого місяця літа.



За словами міністра Туреччини, країна вже домовилася про відновлення польотів з Україною, Австрією, Литвою, Сербією, Казахстаном, Албанією, Білоруссю, Молдовою, Узбекистаном, Марокко, Йорданією, Суданом та Італією.



«Вже 10 червня турецькі літаки полетять до Болгарії, Катару, Греції та Бахрейну», - додав турецький урядовець.



При цьому турецька національна авіакомпанія Turkish Airlines вже відкрила продаж квитків на рейси з Києва до Стамбула з 15 червня.



Нагадаємо, раніше Туреччина планувала відновити авіасполучення з Україною з 1 липня.