Під час телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску, що відбулась у середу, український дипломат висловив подяку колезі за підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, а також погодив активізацію діалогу між державами з питань нацменшин.

Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.

"Вдячні Румунії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - цитує пресслужба Кулебу.

Повідомляється, що під час розмови очільники зовнішньополітичних відомств обговорили перспективи двостороннього політичного діалогу на вищому рівні, подальшого розвитку торгівлі, інвестицій, прикордонної інфраструктури та енергетичної сфери.

Глави МЗС окремо зупинилися на питаннях військово-технічного співробітництва із наголосом на підтримання безпеки у регіоні Чорного моря.

Сторони погодилися, що європейські країни мають бути солідарними у питанні протидії намаганням Російської Федерації "легалізувати" тимчасову окупацію українських земель.

"Міністри домовилися про активізацію діалогу з питань національних меншин, зокрема щодо продовження VII засідання змішаної українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, та відновлення переговорів щодо укладення протоколу про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством національної освіти Румунії", - йдеться у повідомленні.

Кулеба подякував румунській стороні за пропозицію надати Україні гуманітарну допомогу з метою протидії поширенню COVID-19.

На запрошення Богдана Ауреску глава МЗС України висловив готовність відвідати Румунію з візитом.