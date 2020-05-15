Українцям, які мешкають в тимчасово окупованому Криму і відмовились від отримання російського паспорта — заборонений виїзд з Криму.

Про це йдеться у результаті моніторингу з реагування на пандемію COVID-19 в Криму Кримської правозахисної групи, передає УНН.

“Громадянам України, котрі постійно мешкають у Криму й відмовилися від отримання „автоматичного“ паспорта громадянина РФ, оформивши дозвіл на проживання, російська влада заборонила виїзд з Криму. Формально виїзд іноземців з РФ не заборонено, а таких кримчан РФ позиціонує як іноземців”, — вказано у результатах моніторингу.

Також зазначається, що українці не підходять під критерії жодної з груп іноземців, про яких йдеться у цьому розпорядженні. Тобто, для них виїзд з Криму через російські КПВВ закритий.

“За період з 18 по 31 травня російські прикордонники неодноразово відмовляли таким кримчанам у виїзді з Криму на підконтрольну Україні територію, але відмову в пропуску через КПВВ в письмовій формі не надають”, — йдеться у результатах моніторингу.

Вказано, що на російських КПВВ з Кримом продовжують діяти обмеження виїзду для громадян України, які постійно проживають на півострові.

“Кримчани, які „автоматично“ вважаються громадянами РФ, можуть одноразово виїхати з Криму, надавши для перетину український паспорт як „громадянство іншої країни або документ, що підтверджує постійне проживання за межами РФ“. Проте питання повернення до Криму після такого виїзду чітко не врегульоване. Зазвичай на практиці тих кримчан, котрі скористалися цією нормою для виїзду, пропускають як громадян РФ, що уможливлює для них майбутнє повернення на півострів за наявності російського паспорта. Але російські прикордонники попереджають під час вороття до Криму, що вдруге таку особу вже не пропустять на виїзд, можливий тепер лише по скасуванню обмежень”, — зазначається результатах моніторингу.

Повідомляється, що також є ризик, якщо особу пропустять через КПВВ як громадянина України, що повернутися до Криму така людина буде спроможна лише по скасуванню обмежень виїзду іноземців до РФ. Окрім цього, кримчани можуть виїхати у разі смерті чоловіка, дружини, батька чи матері, дітей, усиновлювача, усиновленого, опікуна й піклувальника.