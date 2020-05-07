Wi-Fi на КПВВ: представитель Зеленского съездил на админграницу Крыма с Херсонщиной
|17:45 04.06.2020
|Крым
В четверг, 4 июня, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич находился с рабочим визитом на админгранице аннексированного Крыма с Херсонской областью. Он ознакомился с работой пограничников в период действия карантинных мероприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передают Крым.Реалии.
«Во время встречи обсуждались вопросы порядка пропуска лиц с гуманитарной целью и проблемные вопросы, которые возникают при пересечении админграницы в период карантина», – говорится в сообщении.
По информации ведомства, в частности, решен вопрос по установлению на территории КПВВ точки доступа к сети Интернет, с помощью которой граждане смогут устанавливать мобильное приложение «Действуй дома».
По информации погранслужбы, на следующей неделе в КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка» будут установлены такие wi-fi-роутеры.
Ранее сообщалось, что ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса на административной границе между аннексированным Крымом и Херсонской областью, продлены до 22 июня.
Кабмин Украины ранее сообщил, что граждане, которые прибыли на территорию материковой Украины из аннексированного Крыма или оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, будут отправлены в обсерваторы.
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