"Глава подконтрольного России парламента" Крыма Владимир Константинов считает, что пандемия коронавируса постепенно выдавливает тему оккупированного Крыма из мировой повестки. Он рассчитывает, что это поможет в дальнейшем признанию российской аннексии полуострова.

Об этом Константинов сказал в интервью газете «Крымские известия», передают Крым.Реалии.

«Что бы ты ни делал, это не влияет на принятие решений. Как тепло крымчане встречали иностранцев! И что? Как простым людям им все здесь понравилось. Но официальная политика их государств кроится по иным лекалам. Хотят приехать? Пожалуйста! Но это ничего не изменит. Пандемия сняла Крым с мировой повестки дня, что хорошо. Может быть, о нас забудут, и так быстрее произойдет неформальное признание республики», – отметил Константинов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Берлин 2 июня заявил, что Киев обсуждает с международными партнерами создание международной переговорной платформы «о неизбежной деоккупации Крыма».

Ранее Кулеба сообщал, что в Министерстве иностранных дел Украины готовят стратегию деоккупации Крыма. Пока этот план существует лишь в проектном, черновом варианте, но будет расширен и дополнен за счет инициатив от СНБО, правительства и Офиса президента​.

На последней пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина не отступает от позиции возвращения под свой контроль оккупированных территорий, в том числе аннексированного Крыма.