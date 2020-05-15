Росія не обговорюватиме Крим у "нормандському форматі": Тука назвав причину
|17:15 04.06.2020
|Крым
Обговорення теми деокупації Криму неможливе в "нормандському форматі" через категоричну позицію Кремля.
Таку думку в ефірі ObozTV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. "Жодних ознак подібних дій я не бачу", – заявив він.
"Річ у тім, що для подібних кроків необхідна згода щонайменше Російської Федерації. А Росія протягом усіх цих років категорично, іноді навіть у відверто хамській манері, відмовляється не те що брати участь у якихось заходах, але навіть обговорювати можливість проведення подібних заходів", – підкреслив Тука.
У цьому контексті він нагадав про тематичні заяви, зроблені главою російського МЗС Сергієм Лавровим у квітні поточного року, а також про нещодавню заяву спікера президента РФ Дмитра Пєскова.
Росія не обговорюватиме Крим у "нормандському форматі"
"Хоча треба розуміти, що зустріч міністрів або консультантів міністрів закордонних справ у такому форматі – це практично ні про що", – зауважив він.
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