Пошукове судно з Маріуполя відремонтує Одеський морський порт
|17:01 04.06.2020
|Украина
Пошукове судно «Капітан Чусов» з Маріуполя, що входить до складу аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Донецькій області, відремонтує ДП «Одеський морський торговельний порт».
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Вартість робіт залишилась без змін – 3 500 000 гривень.
В ході торгів у системі публічних закупівель Prozorro пропозиції двох місцевих підприємства – ТОВ «Азов Верф» та ТОВ «СРЗ» було відхилено.
Найнижчу ціну запропонувало ТОВ «СРЗ» (також відомий як «Азовський судноремонтний завод») – 3 098 982,89 гривень.
Проте тендерний комітет відхилив цю пропозицію пославшись на порушення вимог тендерної документації та наявність податкового боргу у підприємства.
Пропозицію іншого маріупольське підприємство – ТОВ «Азов Верф», що запропонувало на торгах 3 495 000,00 гривень, також було відхилено. Причиною було названо те, що тендерна пропозиція була завантажена в електронну систему закупівель без накладення кваліфікованого електронного підпису.
Те, що пошукове судно «Капітан Чусов» з Маріуполя відремонтує ДП «Одеський морський торговельний порт» стало певною несподіванкою з двох причин.
По-перше ДП «Одеський морський торговельний порт» не є судноремонтним підприємством, хоча до його складу входить Судноверф «Україна», котра займається як будівництвом, так і ремонтом суден різного призначення та тоннажу.
По-друге державне підприємство розташовано в Одесі і тому необхідний перехід судна з Маріуполя, а через контроль Росією Керченської протоки може створити проблеми. Хоча і можливий варіант оренди виробничих площ у якогось з маріупольських підприємств для проведення робіт безпосередньо в акваторії Азовського моря.
Ще на цю тему:
В Україні за три роки збудували 42 судна
В Одессе отремонтировали пассажирский теплоход «Генуя»
Ильичевский судоремонтный завод ремонтирует одновременно 22 судна
Лоцманский катер «Альдебаран» пройдет ремонт в Николаеве / Фото
Ильичевский судоремонтный завод разработал новый контейнер для перевозки грузов на паллетах
В Николаеве показали, как строят трехпалубный катамаран для морских прогулок / Фото
Киевский судоремонтный завод отремонтировал судно «Госгидрографии»
В Измаиле планируют строить 108-метровую баржу
Учасники ринку судноперевезень і суднобудування заявили, що Мінінфраструктури заважає розвитку внутрішніх водних шляхів України