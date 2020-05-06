Пошукове судно «Капітан Чусов» з Маріуполя, що входить до складу аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Донецькій області, відремонтує ДП «Одеський морський торговельний порт».

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Вартість робіт залишилась без змін – 3 500 000 гривень.

В ході торгів у системі публічних закупівель Prozorro пропозиції двох місцевих підприємства – ТОВ «Азов Верф» та ТОВ «СРЗ» було відхилено.

Найнижчу ціну запропонувало ТОВ «СРЗ» (також відомий як «Азовський судноремонтний завод») – 3 098 982,89 гривень.

Проте тендерний комітет відхилив цю пропозицію пославшись на порушення вимог тендерної документації та наявність податкового боргу у підприємства.

Пропозицію іншого маріупольське підприємство – ТОВ «Азов Верф», що запропонувало на торгах 3 495 000,00 гривень, також було відхилено. Причиною було названо те, що тендерна пропозиція була завантажена в електронну систему закупівель без накладення кваліфікованого електронного підпису.

Те, що пошукове судно «Капітан Чусов» з Маріуполя відремонтує ДП «Одеський морський торговельний порт» стало певною несподіванкою з двох причин.

По-перше ДП «Одеський морський торговельний порт» не є судноремонтним підприємством, хоча до його складу входить Судноверф «Україна», котра займається як будівництвом, так і ремонтом суден різного призначення та тоннажу.

По-друге державне підприємство розташовано в Одесі і тому необхідний перехід судна з Маріуполя, а через контроль Росією Керченської протоки може створити проблеми. Хоча і можливий варіант оренди виробничих площ у якогось з маріупольських підприємств для проведення робіт безпосередньо в акваторії Азовського моря.