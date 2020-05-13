Пропагандистський апарат Путіна докладає чимало зусиль у Європі, щоб зірвати будівництво у Польщі судноплавного каналу через Віслинську косу, що розташована неподалік порту російського флоту в Балтійському морі та міста Кеніґсберґ.

Про це повідомляє Польське радіо, передає Главком.



«Найбільш смішним аргументом структур Москви є буцімто її стурбованість довкіллям. Країна, яка постійною забруднює регіон Балтійського моря відходами військового флоту в Балтійську, навіть саме не розуміє наскільки кумедно звучать її вислови про занепокоєння навколишнім середовищем», – пише видання.



Зазначають, що структури Путіна впродовж вже кільканадцяти років докладають чимало зусиль, щоб заблокувати будову каналу. проте будівництво набирає обертів.



Президент Польщі Анджей Дуда звернув увагу, що будівництво судноплавного каналу на Віслинській косі зміцнює суверенітет Польщі. За його словами, тепер більше не росіяни вирішуватимуть, як і куди плавати європейцям. Раніше треба було отримати їхній дозвіл на транспортування між Балтійським морем та Віслинською затокою через Балтійську протоку.



Польські лідери переконані, що порівняно невелика протока на Віслинській косі може повністю змінити геополітичну гру неподалік Калінінградської області, де апарат Путіна, окрім застарілої і заржавілої військової техніки ще радянських часів, звозить не менш застарілу, але надалі небезпечну ядерну зброю – небезпечну для самих жителів колишнього Кеніґсберґа або Крулєвца, який Сталін наказав назвати Калінінградом. Польська протока може знову піднести в Європі потребу демілітаризації Калінінградської області.



Нагадаємо, в уряді Польщі 28 травня повідомили, що російські хакери провели чергову масовану інформаційну атаку на Польщу, спрямовану на погіршення відносин між Варшавою і Вашингтоном.