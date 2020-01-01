Наряди Нацгвардії підсилюють прибережні зони та зони відпочинку поблизу Азовського моря

16:15 04.06.2020   Украина

Із метою профілактики тяжких злочинів, підтримання громадського порядку, а також дотримання громадянами карантинних обмежень, пляжі та зони відпочинку, розташовані на узбережжі Азовського моря, були посилені гвардійськими нарядами 12-тої бригади оперативного призначення.

Як повідомляє у четвер прес-служба МВС України, зокрема, нацгвардійські наряди працюватимуть у Маріуполі та в курортних населених пунктах: Мелекіне, Білосарайська Коса, Ялта, передає Інтерфакс-Україна.

"Із потеплінням кількість відпочиваючих на пляжах збільшується. Запрацювали заклади харчування, готелі та спортивні майданчики у прибережних районах. У зв'язку з цим такі місця були посилені пішими нарядами, а також автопатрулями Нацгвардії у взаємодії з Нацполіцією", - зазначив заступник командира військової частини 3057 підполковник Нацгвардії Сергій Загреба.

Патрулювання узбережжя Азовського моря триватиме до закінчення курортного сезону.

"Варто також нагадати громадянам, які відвідують водосховища, що за порушення карантинних обмежень, залежно від подальших наслідків, передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність", - йдеться в повідомленні.



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