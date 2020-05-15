Свідкам обвинувачення нічого не відомо про місіонерство імама Аширова - адвокат

16:01 04.06.2020   Крым

Сторона звинувачення проти імама Юсуфа Аширова, який в окупованому Криму притягається до адмінвідповідальності за "незаконну місіонерську діяльність", заявила в "суді", що їм нічого не відомо про таку діяльність обвинуваченого.

Про це повідомив адвокат Рустем Кямілєв, відеозапис за участю якого опублікувала Кримська солідарність у Facebook.

"Було допитано двох свідків, зокрема юриста Духовного управління мусульман Криму й імама села Привітне. У своїх свідченнях вони говорили, що не знають, згідно з яким мазгаба (релігійної школи - ред.) Юсуф Аширов проводить всі обряди поклоніння, що ніколи не були присутні на його п'ятничній молитві, не були присутні на святковій молитві. Вони це підтвердили в суді", - сказав Кямілєв.

За його словами, наступне засідання у справі проти імама Аширова призначено на 10 червня, "суд" планує допитати ще двох свідків сторони звинувачення, а також свідків сторони захисту, які були заявлені на минулому засіданні.

Адміністративну справу проти імама (проповідника) мусульманської громади "Алушта" було розпочато понад місяць тому. Дана релігійна громада, зареєстрована ще за часів української юрисдикції, піддається тиску не вперше. Так, голову мусульманської громади Ленура Халілова і члена ревізійної комісії Руслана Месутова заарештували 10 червня 2019 року після обшуків.



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